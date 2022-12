«Ambulatori diffusi» per rispondere a 17mila cittadini senza medico di base

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Ats.Sono 128 (pari al 22%) i camici bianchi sul territorio che hanno dato la disponibilità per prendere in carico i pazienti «orfani» di assistenza. L’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso: «Un modello che esporteremo in tutta la Lombardia». Tra poco una App per prenotare.

Una soluzione temporanea, per tamponare la carenza di medici di base sul territorio bergamasco (e non solo). Ats Bergamo si affida alla tecnologia e ai cosiddetti "" per sopperire all'annoso problema. Di cosa si tratti, l'hanno spiegato nel pomeriggio di martedì 13 dicembre l'assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso , il direttore ..."Si ricorda infine che sul territorio bergamasco è attivo il progetto, per garantire al cittadino privo del medico una prestazione sanitaria attraverso l'accesso ad...Si arricchisce di nuove funzionalità ‘Ambulatori Diffusi’, il progetto sperimentato positivamente dall’Ats di Bergamo per far fronte alla cronica carenza di medici di medicina generale. Il progetto In ...In provincia sono più di 17 mila i pazienti rimasti senza un dottore, 10 mila fra Bassa e Isola. Possono prenotare la visita in una delle farmacie aderenti ed essere poi indirizzati a un medico.