La Svolta

Con, l'unico scambio degli ultimi giorni è stato per parlare delle Regionali del Lazio: il ... Licia Ronzulli e Alessandro, con riunioni che diventeranno settimanali, per fare il punto ...Bonus cultura,: nessuna abolizione, andrà solo ai redditi più bassi La novità in manovra L'... firme di peso: Schullian, Foti, Serracchiani, Molinari, Silvestri,, Richetti, Zanella, ... Ultimo'ora: Ue: Cattaneo, 'Meloni a testa alta in Europa grazie a centrodestra unito' Roma, 13 dic. (Adnkronos) - Il cosiddetto Qatargate "ci preoccupa e Forza Italia è impegnata per difendere la credibilità e la dignità delle Istituzioni europee". Lo ha affermato il capogruppo ...Roma, 13 dic. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni "può andare a testa alta" in Europa "con la forza di una coalizione unita. Stiamo dimostrando proprio sui temi europei che la coa ...