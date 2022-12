Squalifica per Riccardo Fogli a meno di 24 ore dall’ingresso? “Ha bestemmiato!” | il video

... con numerosi utenti pronti a chiedere ladel nuovo concorrente: 'Riccardo Fogli ha ... L'ex calciatore, anche lui entrato in Casa da poco, fu espulsouna bestemmia. Bettarini provò a ......come ospite d'onore nonostante ladi alcuni mesi fa). La tensione post puntata del Grande Fratello Vip Tra Oriana e Antonella , dunque, si è rotto qualcosa e ogni occasione è buona...Clamoroso al Grande Fratello Vip. Riccardo Fogli, entrato solo ieri sera nella Casa più spiata d'Italia, sarebbe già a rischio squalifica. Il cantante questa mattina, parlando ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...