Parte lesa? Cosa accade in queste ore Scanzi gela il Pd sul Qatar

Liberoquotidiano.it

Ci costituiremo come", ha annunciato. Di "fatto ripugnante", di "un cratere morale" ha parlato l'ex ministro Andrea Orlando , spiegando che oltre alla "condanna senza mezzi termini" il ...I socialisti europei si sono costituiti. Un modo per prendere le distanze dal terremoto che potrebbe travolgerli "Pagano un prezzo molto alto. Io credo sia arrivato il momento di fare ... Otto e mezzo, Scanzi e il Qatargate: "Letta parte lesa Certe gole profonde..." Roberto Saviano ha reso noto al termine della terza udienza del processo che lo vede imputato per diffamazione contro la premier Giorgia Meloni che ...Per il giudice non si può ritenere che Matteo Salvini sia stato danneggiato dalla condotta tenuta da Saviano, che vede Meloni possibile parte lesa. No, Matteo Salvini non sarà… Leggi ...