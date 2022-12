Napoli re del 2022 | comanda Spalletti con 81 punti davanti a Pioli 77 e Inzaghi 68

la Repubblica

... ma è evidente che il tema è uno solo: quella parte di fondiPnrr che si scarica sulla Pubblica ... come per esempio i bandi delle Ferrovie su grandi opere come l`alta velocità- Bari. Questi ...Difficile arrivare a Giuntoli, il dirigentegià corteggiato dalla Juve un anno e mezzo fa. In pole adesso c'è Giovanni Rossi, uomo - mercatoSassuolo, conosciuto e stimato da Allegri: ... Napoli, capitale della fantasia, del gusto e del Natale Partire subito forte già dalla sfida contro il Napoli del 4 gennaio e non commettere gli errori della prima parte del campionato sono gli obiettivi di Simone Inzaghi per fare in modo che la parola ...Lorenzo Insigne sta svolgendo alcuni allenamenti settimanali allo stadio Collana, all'inizio si era pensato anche alla possibilità di Castel Volturno. Lorenzo Insigne è a Napoli dove… Leggi ...