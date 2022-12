“Mi dispiace | devo dirtelo” Amici 22 | tristezza e lacrime tra i due allievi

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 13 dicembre 2022) Una delle coppie che si erano formate ad22 non esiste più. Nel daytime andato in onda oggi – martedì 13 dicembre – i due ragazzi (si tratta di due ballerini) si sono detti addio. Ormai da giorni le cose tra loro due non andavano più bene e quando lui ha provato ad avere un ultimo confronto con lei è andata in scena la rottura definitiva. La ballerina ha preso in mano la situazione e ha ammesso di non provare più il trasporto dei primi tempi. La giovane sente il bisogno di concentrarsi solo sul suo percorso e sulla crescita artistica che può continuare ad avere studiando nel talent-show. I due ballerini in questione sono Mattia Zenzola e Maddalena. Dopo diverse incomprensioni la ragazza ha deciso di troncare la relazione: lui ha provato a chiedere cosa stesse accadendo, ha cercato un confronto con la sua ormai ex fidanzata: Maddalena è dovuta intervenire e ha ...