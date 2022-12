' LDA raccomandato a Sanremo solo perché è figlio di Gigi D' Alessio' | la risposta piccata al concerto | ' Non me ne fo**e proprio'

...ha voluto affrontare la questione rispondendo pubblicamente alle critiche di chi insinua sui social che calcherà il palco dell'Ariston solo perché 'figlio di...' e, dunque,. 'Ci ..., ex volto di Amici e figlio di Gigi D'Alessio, ha replicato via social contro chi lo ha accusato di essereper via della sua partecipazione a Sanremo 2023.: la replica alle critiche Fra i big in gara al Festival di Sanremo 2023 vi sarà anche, alias Luca D'Alessio, figlio di Gigi D'...LDA, figlio di Gigi D'Alessio, ha replicato contro coloro che lo hanno accusato di esser stato raccomandato per Sanremo 2023.LDA ha replicato contro chi lo ha criticato per la sua partecipazione a Sanremo 2023 in quanto figlio di Gigi D'Alessio.