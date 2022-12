Giaele De Donà dà un consiglio a Oriana su Ginevra e Antonino

Accolta con freddezza da Oriana Marzoli eDe, Ginevra è destinata a restare in gioco per un periodo di tempo limitato. Non più di una settimana, probabilmente. L'eliminato dal GF Vip. ...Ecco come sono andate le nomination:Deha nominato Sarah Altobello Luca Salatino ha nominato Attilio Romita George Ciupilan ha nominato Edoardo Tavassi Edoardo Tavassi ha votato per ...