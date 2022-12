Fuyuy?yake | parole dal mondo | il tramonto di una limpida giornata invernale

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 13 dicembre 2022) Nel nuovo appuntamento della rubricadal, Fuyuy?yake: una poetica parola giapponese riferita ai bellissimi colori di unche si manifesta in una tersa. Fuyuy?yake, i colori infuocati dei crepuscoli e dei tramonti invernali Photo Credits – ilfotografo.itUn altro termine legato alla bellezza e alla magia dell’inverno proveniente dal Giappone. Inverno??? in lingua giapponese si traduce con Fuyu; a questa radice si legano numeroseriferite alla stagione. Fra queste Fuyuy?yake; y?yake, infatti, è una parola che si compone dai kanji ? “sera” e ? “bruciare”. In questo caso, il termine si riferisce alche spesso si scorge durante le sere d’estate o verso la fine della primavera quando ...