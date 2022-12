Fusione nucleare | Usa confermano il successo | “Prodotta reazione che genera più energia di quella necessaria per innescarla È storia”

(Di martedì 13 dicembre 2022) Rivoluzione mondiale. Risultato storico. Sono parole di grande soddisfazione quelle espresse dagli Stati Uniti per commentare ildell’esperimento diin un laboratorio della California. In tal senso Jill Hruby, sottosegretaria per la sicurezza, ha fatto sapere che gli Usa hanno intrapreso “i primi passi verso una fonte dipulita che potrebbe rivoluzionare il mondo. Nell’esperimento sono stati usati 192 laser ad alta. La segretaria al dipartimento americano per l’Jennifer Granholm, dal canto suo, ha annunciato la svolta sulladopo la produzione per la prima volta nelladi unachepiù ...

I ricercatori americani hanno annunciato un risultato epocale: dopo decenni di lavoro, per la prima volta nella storia si è arrivati allache permette la produzione di energia pulita e meno costosa. L'annuncio dal Dipartimento americano per l'Energia: 'Si tratta di una pietra miliare scientifica"I ricercatori sono riusciti a generare un surplus energetico in un laboratorio della California tramite. Una svolta storica che corona lo sforzo degli scienziati: "I ricercatori e ...Rivoluzione mondiale. Risultato storico. Sono parole di grande soddisfazione quelle espresse dagli Stati Uniti per commentare il successo dell’esperimento di fusione nucleare in un laboratorio della C ...Gli Stati Uniti d'America hanno intrapreso «i primi passi verso una fonte di energia pulita che potrebbe rivoluzionare il mondo». Queste le parole usate da Jill ...