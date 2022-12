Fusione nucleare | per la prima volta nella storia generata più energia di quanta ne sia stata introdotta

Usa: confermata svolta storica nellaMeloni: "Serve più Italia in Europa, non il contrario" Eva Kaili destituita dall'Europarlamento 103 mln di rifugiati nel mondo: raddoppiati in 10 anni Nuoto: in Australia oro per ...Laè il processo fisico che fa brillare le stelle. Poiché è un fenomeno in grado di generare molta energia in modo pulito, i ricercatori stanno facendo enormi sforzi per riprodurlo in ...WASHINGTON. La segretaria al Dipartimento americano per l'Energia, Jennifer Granholm, ha annunciato la svolta Usa sulla fusione nucleare, dopo la produzione per la prima volta nella storia in un labor ...Gli scienziati del Lawrence Livermore National Laboratory hanno generato 3,15 MJ di energia dalla fusione nucleare di deuterio (isotopo dell'idrogeno).