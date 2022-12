Esplosione azzurra ai Mondiali di nuoto vasca corta | oro e record del mondo per la 4×100 uomini e oro per Paltrinieri nel 1500

(Di martedì 13 dicembre 2022) ll quartetto dell’Italia vince la medaglia d’oro nella gara della staffetta 4X100 stile libero deiina Melbourne con il tempo di 3:02.75, raggiungendo un nuovodel. L’argento va all’Australia, mentre il bronzo agli Stati Uniti. L’azzurro Gregoriotrionfa con la medaglia d’oro anche nella gara deistile libero con un tempo di 14:16.88. Al secondo posto si posiziona la francese Damien Joly con 14:19.62, al terzo il norvegese Henrik Christiansen con 14:24.08. ll quartetto azzurro maschile ha aperto il gas con Miressi (46?15), poi Conte Bonin (45?9 al debutto). Accelerata di Deplano (45?5) e in ultima frazione con Ceccon (45?1). «Sono felice per l’oro, abbiamo fatto un tempo velocissimo – ha dichiarato Deplano dai ...

Open

ll quartetto dell'Italia vince la medaglia d'oro nella gara della staffetta 4X100 stile libero dei Mondiali in vasca corta a Melbourne con il tempo di 3:02.75 , raggiungendo un nuovo record del mondo .L'di gioia dei tecnici azzurri non appena Mocellini ha tagliato il traguardo è stata emblematica. Da tempo immemore non si assisteva a una manifestazione di gaudio collettiva in seno allo ... Esplosione azzurra ai Mondiali di nuoto vasca corta: oro e record del mondo per la 4x100 uomini e oro per Paltrinieri nel 1500 Nadia Battocletti e la staffetta mista Azzurra hanno regalato spettacolo agli Europei di Cross disputatisi al parco La Mandria. La ...Lo spirito del Natale ha invaso la Costa Azzurra con un’esplosione di luci colorate, addobbi e mercatini un po’ ovunque. Dopo due anni decisamente sottotono a causa della pandemia, questo Natale torna ...