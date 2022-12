Dopo il freddo polare | pioggia e neve anche a bassa quota

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 13 dicembre 2022) (Adnkronos) – Laarrivae imbianca fino alla pianura.il gelo degli ultimi giorni, con le temperature che sono crollate fino a -25°C sulle Alpi a 3000 metri e addirittura fino a -20°Cnei fondivalle alpini a circa 1000 metri, una perturbazione in arrivo dalla Spagna porta fiocchi sparsi sulla Pianura Padana. Nel frattempo le nevicate più intense imbiancano la fascia appenninica centro settentrionale fino a quote collinari. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma dunque questa fase invernale, tipica ma allo stesso tempo anomala in quanto un meteo simile mancava dall’inverno del 2020. Nelle prossime ore avremo deboli nevicate in pianura al Nord-Ovest e piogge più intense in spostamento dalla Sardegna verso il settore ...