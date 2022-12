Donna si avvicina a un estraneo in strada e sussurra “Comportati come se mi conoscessi”

Leggi su it.newsner

(Di martedì 13 dicembre 2022) Molte donne sono abituate a provare sensazioni di paura e rischio per ogni situazione che devono affrontare quotidianamente. Che si tratti di camminare lungo unasilenziosa o tornare all’auto in un parcheggio di notte, le donne stanno sempre molto attente e non possono evitare di temere per quello che potrebbe succedere. Unastava camminando per le strade di New York e si è accorta di tre uomini che la seguivano. Mentre lei andava sempre più veloce sperando di arrivare a casa, loro hanno continuato a seguirla. In lei la paura cresceva man mano che si rendeva conto di quanto fosse silenzioso il luogo in cui si trovava. L’articolo prosegue sotto la foto: ShutterstockA quel punto ha notato un altro uomo e ha deciso di provare a chiedere aiuto, perché poteva essere la sua unica possibilità. Lasi è ...