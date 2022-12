Blitz anti-‘ndrangheta | Tirrito | “Bene l’attenzione su Ostia Stanno cambiando gli equilibri malavitosi | è un momento estremamente pericoloso”

(Di martedì 13 dicembre 2022) “L’operazione dei Carabinieri contro la, che ha visto colpite le famiglie Bellocco di Rosarno e gli Spada di(leggi qui), oltre ai Lamari-Larosa-Pesce della piana di Gioia Tauro, è un segnale forte che lo Stato c’è e continua a monitorare i territori”. A parlare è Maricetta, portavoce del Co.G.I (Comitato Collaboratori di Giustizia). “Oggi è un buon giorno per la legalità. Prosegue – perché testimonia come l’attività investigativa non si fermi al primo risultato utile, ma leghi le conoscenze acquisite a nuovi a filoni di indagine. E il territorio di– sottolinea– è oggi, se possibile, più a rischio di prima. La caduta del clan Spada ha innescato appetiti di nuove figure emergenti della criminalità, costretto a nuovi sodalizi, creato spazi di infiltrazione ...

Livesicilia.it

Partitosistema allora Proprio propriono, meglio partito dei tavoli e delle identità. Cioè Tavoli dove di fatto senza limiti e compatibilità si trova del denaro pubblico in qualche forma ...MILANO - L'Europa chiede di liberalizzare, l'Italia si è impegnata a farlo con il Pnrr. Ma Forza Italia prova a spingere il trasporto su gomma, e in particolare il servizio degli autobus a lunga ... Trapani, blitz anti droga: decine di arresti, c’è la regia mafiosa Un emendamento al decreto Aiuti Quater presentato dai forzisti Ronzulli, Damiani e Lotito, propone di tornare a un regime in concessione per il trasporto ...Dalle prime ore del giorno personale della Polizia di Stato sta eseguendo una vasta operazione antidroga tra le città di Perugia, Salerno e Trapani. I reati contestati agli indagati sono di associazio ...