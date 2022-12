Astarita vince la partita contro il tumore e torna in piscina | “La voglia c’è | ma faccio con calma”

Leggi su luce.lanazione

(Di martedì 13 dicembre 2022)re sì, ma con. Dopo oltre 20 anni passati a giocare a pallanuoto, tra campionati di serie A1 e A2, con la Rari Nantes Florentia, Matteosa benissimo che serve tempo per ripartire, perre a dove aveva lasciato la sua vita e la sua carriera prima del ‘problema’ che lo ha costretto a prendersi un momentaneo stop. Senza fretta. Anche se la notizia, oggi, è quella del rientro in acqua dopo aver vinto la battaglia più importante: quella con la malattia, con quel(per fortuna benigno) scoperto per puro caso. “Sinceramente non ne ho parlato molto finora, ho aspettato che fosse tutto apposto; avevo la testa un po’ altrove, sono entrato in un vortice e pensavo principalmente a quello, era la priorità da risolvere”, spiega il 37enne, nato a Savona ma ormai fiorentino di adozione, ...