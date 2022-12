Teatro | al Tram si torna a sognare con le storie di altri tempi

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Sogni perduti nel tempo,dimenticate da ritrovare e riportare in vita, leggende note che assumono nuovi contorni: è lo spirito che anima lo spettacolo “’A Puteca de’ e leggende napulitane”, in scena aldal 15 al 18 dicembre con la regia di Diego Sommaripa, accompagnato da molte sorprese. Sul palco, insieme a Sommaripa, anche Vittorio Passaro, Diletta Acanfora, Laura Pagliara, Vincenzo Lettieri e Cristian Chiummariello. Miti e racconti della storia partenopea che si avvicendano con un filo conduttore onirico e a tratti fiabesco che anticipa di pochi giorni le festività natalizie. Un ritorno che la sala di via Port’Alba ha fortemente voluto e un testo – sei gli autori – in continua evoluzione in cui il palcoscenico si trasforma in una bottega d’artigianato, lì dove si restaurano gli oggetti vecchi, a volte abbandonati, ...

ilmattino.it

La sera nella piccola rientranza delEliseo un senzatetto mette qualche cartone per dormire. ... Speriamo nelche dovrà essere realizzato per il Giubileo'. giampiero.valenza@ilmessaggero.it... Nuova illuminazione a led sulla facciata di Palazzo Civico, ideata dall'artista Luca Bigazzi Inoltre, giri per il centro città constorico , dalle 10 alle 13, da piazza Castello, lato... In scena al teatro Tram ’A Puteca de’ e leggende napulitane' Sogni perduti nel tempo, storie dimenticate da ritrovare e riportare in vita, leggende note che assumono nuovi contorni: è lo spirito che anima lo spettacolo “’A Puteca de’ e leggende napulitane”, in ...Torna in scena in una veste tutta nuova lo spettacolo diretto da Diego Sommaripa. Con lui sul palco Vittorio Passaro, Diletta Acanfora, Laura Pagliara, Vincenzo Lettieri e Cristian Chiummariello. E og ...