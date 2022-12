TGCOM

Va inoltre sottolineato, rileva, che se la beta'può essere curata con un trapianto di cellule staminali sane da un donatore compatibile, questa opzione non è però disponibile per il 75% ... Talassemia, stop a trasfusioni grazie a terapia genica Per i malati di talassemia c'è una nuova speranza da una terapia genica. L'89% dei pazienti con beta talassemia, che dipendevano da regolari trasfusioni di sangue per sopravvivere, non hanno dovuto fa ...