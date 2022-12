Strage Roma | Campiti aveva meditato a lungo il triplice omicidio 

(Di lunedì 12 dicembre 2022) AGI. - Unomicidio prequello messo in atto da Claudio, il 57enne fermato ieri dai carabinieri dopo aver ucciso tre donne e ferito altrettante persone nel gazebo di un bar a. Per gli inquirenti, sono molteplici gli elementi che "depongono univocamente che la condotta difosse stata premeditata fin nei minimi particolari", spiega una fonte. E anche dalle audizioni degli inquirenti emerge chiaramente la pianificazione: "Ha chiesto espressamente una Glock calibro 45 chegià operato in passato" al poligono di tiro, "quindi un'arma che ben sapeva utilizzare", spiega un testimone. L'uomo era andato al poligono verso le 9, ma "successivamente si è accertato che nella stessa mattinata‘non si è visto sulla linea di ...

