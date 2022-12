Strage discoteca | Cassazione conferma condanne banda spray

la Repubblica

Sono state confermate dalla Cassazione le condanne per i sei giovani del modenese accusati di aver fatto parte della banda dello spray che provocò la morte di sei persone nella calca dellaLa Lanterna, a Corinaldo (Ancona), la notte tra il 7 e l'8 dicembre 2018. .Sono state confermate dalla Cassazione le condanne per i sei giovani del modenese accusati di aver fatto parte della banda dello spray che provocò la morte di sei persone nella calca dellaLa Lanterna , a Corinaldo (Ancona), la notte tra il 7 e l'8 dicembre ... Corinaldo, strage in discoteca: la Cassazione conferma condanne per la banda dello spray Sono state confermate dalla Cassazione le condanne per i sei giovani del modenese accusati di aver fatto parte della banda dello spray che provocò la morte di sei persone nella calca della discoteca ...Sono state confermate dalla Cassazione le condanne per i sei giovani del modenese accusati di aver fatto parte della banda dello spray che provocò la morte di sei persone nella calca della discoteca L ...