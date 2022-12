Qatargate | Metsola vuole un’indagine interna | “Non metteremo la polvere sotto il tappeto”

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Vede la sua istituzione travolta dallo scandalo, con le accuse di corruzione piovute fino ai vertici dello stesso Parlamento europeo, e reagisce con forza annunciando un’inchiestaper fare chiarezza e migliorare la trasparenza nei rapporti. Insomma, annuncia una “scossa”. La presidente dell’Eurocamera Robertasi dice “infuriata” e “dispiaciuta” per quanto sta emergendo nell’inchiesta sulla presunta corruzione di alcuni membri del Parlamento europeo, compresa la vice-presidente Eva Kaili, e durante la plenaria avvisa: “Nonlail. Avvieremoper esaminare tutti i fatti relativi al Parlamento e per valutare come i nostri sistemi possano diventare ancora più ...

ha detto poi di essere 'profondamente delusa, ai soggetti maligni, nei paesi terzi, che pensano di potersi comprare il futuro, che pensano che l'Europa sia in vendita, che pensano di potersi ...Inoltreha indicato che saranno prese delle misure concrete 'per verificare chi ha accesso alle nostre sedi, come vengono finanziate queste organizzazioni, quali legami hanno con paesi terzi, ...Riflettori puntati sul Qatargate. Dopo lo scandalo dei sacchi di denaro fatti arrivare anche alla vicepresidente del Parlamento europeo, parla la ...In merito all'inchiesta Qatar, il presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola ha affermato di essere "infuriata e dispiaciuta. L'Europarlamento è sotto attacco, la democrazia europea è sotto attacco".