Proroga smart working per fragili e genitori con figli fino a 14 anni | ipotesi proroga fino al 31 marzo 2023

Infine sembrano probabili sia ladelloworking che il payback per la sanità. La maggioranza ha segnalato 200 emendamenti, a cui aggiungere 250 dell'opposizione. Vediamo come potrebbe ...Dalle pensioni minime alloworking fino al superbonus e al payback per la Sanità sono diverse ...payback per le imprese sanitarie anche l'aliquota agevolata per il gasolio agricolo e la...Dall’innalzamento delle pensioni minime, alla proroga dello smart working, fino al supebonus, le richieste dei partiti per modificare la ...Il ministro: serve però una vera rivoluzione culturale, oltre che organizzativa, finalizzata a rendere il lavoro agile pienamente efficace, così da non pregiudicare i servizi erogati agli utenti. Il 3 ...