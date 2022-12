Perché il Marocco non è un miracolo

Leggi su panorama

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Può essere che la favola delsia destinata a scrivere l’ultimo capitolo incrociando la fortissima Francia. O che, invece, possa proseguire ancora rendendo il Mondiale del Qatar più unico di quanto già non sia, tra polemiche per l’assegnazione, tuffi nel futuro (non sempre raccomandabile) del pallone e suggestioni di campo. Comunque vada a finire, la squadra di Walid Regragui, tecnico rivelazione in mezzo a tanti santoni, ha lasciato le sue impronte nella storia e così come accadde per il Camerun del 1990 ci sarà un prima e un dopo. Non è un, quello del, ma il frutto di una solida programmazione e del talento miscelato con la forza dello spirito e dell’identificazione totalitaria dei calciatori che compongono la rosa portata in Qatar per arrivare fino in fondo. Facile dirlo adesso, ma c’è chi lo sosteneva anche ...