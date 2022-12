Pd | la sfida tra il pragmatismo di Bonaccini e l’idealismo di Schlein

(Di lunedì 12 dicembre 2022) L’uno parla coldi chi è abituato a governare. L’altra parla più che altro di massimi sistemi. Inevitabile fare un confronto tra la dialettica e i contenuti dei due candidati alla segreteria del Pd, Stefanoed Elly. I due candidati, nonostante fossero assieme negli uffici di viale Aldo Moro (a Bologna, sede della Regione), parlano davvero una lingua diversa., incalzata da Fabio Fazio a Che tempo che fa, enuncia principi che vanno dall’ecologismo (“battaglia per il pianeta”) alla “grande mobilitazione plurale”., intervistato questa mattina da La Stampa, invece, parla di “partito laburista che promuove il lavoro, combatte la precarietà e investe in formazione”. Oggiprenderà la tessera del Pd al circolo della Bolognina. Un luogo che ...

055firenze

'La grandeche la montagna friulana deve affrontare oggi e', assieme a quella di valorizzare al massimo ... Bini ha inoltre ribadito la centralita' di una virtuosa alleanzapubblico e privato ...LaFrancia - Marocco non può essere una partita normale : oltre a mettere in palio una finale ... a Montbeliard, il capitano Romain Saiss (Lione e Grenoble) e il fantasista Sofiane Boufal (... Sfida tra pasticceri: il miglior panettone fiorentino è di Marco Manzi di Giotto Pizzeria 6' di lettura 12/12/2022 - Dopo quattro vittorie consecutive in trasferta tra CEV Champions League e SuperLega Credem Banca, i campioni d’Italia stanno per tornare tra le mura amiche. Si avvicina il 1 ...Per una passeggiata tra le strade della Capitale, Cristina Marino ha sfoggiato un outfit trendy e griffato, sfidando il freddo romano a gambe nude ...