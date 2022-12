Ortona | corriere Amazon muore mentre cerca di sbloccare furgone finito nel fango

(Di lunedì 12 dicembre 2022) È morto a 41 anni, colto da maloreva diilrimasto impantanato nel. È successo ieri pomeriggio ad(Ch), in località San Donato. A perdere la vita Franco D’Alessandro, di Pescara,di. L’uomo,era al lavoro, si è ritrovato in un fossato impraticabile. L’uomo, stando a quanto ricostruito finora, sembra che stesse effettuando alcune consegne quando è rimasto impantanato colin un fossato. Il, creatosi con la pioggia dei giorni scorsi, aveva bloccato le ruote e così il 41enne, impegnato in una consegna è sceso dale ha provato a spingerlo con la sola forza delle braccia. È in questo momento che si è ...

