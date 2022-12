Mattarella | Piazza Fontana una terribile prova | ma la democrazia seppe difendersi

Leggi su agi

(Di lunedì 12 dicembre 2022) AGI. - Il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione dell'anniversario della strage di, ricorda, con una sua dichiarazione, che "sono trascorsi 53 anni dal feroce attentato che provocò nel cuore di Milano morti e sofferenze, sconvolgendo la coscienza del popolo italiano, con l'intento di minacciare le istituzioni della Repubblica". "Avvertiamo il dovere di ricordare, con la stessa intensità di sempre, l'impegno di cui Milano per prima fu interprete e che consentì al Paese intero di sconfiggere le strategie eversive neofasciste e le bande terroristiche di ogni segno che insanguinarono la non breve stagione che seguì alla strage. Fu una delle terribili prove da cui la Repubblicauscire rafforzata nei suoi valori costituzionali e nell'unità del suo popolo", osserva. "L'eccidio ...