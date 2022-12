Manovra | Meloni e le polemiche sui pagamenti elettronici | “Togliere le commissioni al Pos? Sarebbe incostituzionale”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 dicembre 2022)leai? “Nonsiamo farlo perché“. Giorgiarisponde così a chi, dopo le critiche espresse da Bankitalia alla, le chiede perché non sisanolebancarie per icon carta o bancomat. “La moneta elettronica è privata, è un servizio offerto e lo Stato non può impedire a chi offre quel servizio di guadagnarci sopra una commissione. Probabilmente questa questa è la ragione per cui la Banca d’Italia fa le sue valutazioni sul tema dell’innalzamento del tetto al contante”, continua la premier, sottolineando, in merito al limite al contante, che “questa settimana ...