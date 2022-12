Lichtsteiner e il gesto che ha fatto infuriare i tifosi | se lo ricordano ancora

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Tempo fa, l’ex giocatore Stephanhacon un solo. Tuttavia, tanti altri ne sono stati entusiasti. Stephan Lichsteiner, è sempre stato l’idolo dei. In qualsiasi squadra che si rispetti, infatti, esistono giocatori in grado di conquistare il pubblico a suon di piccole cose. Quei gesti all’apparenza insignificanti, ma che in realtà vogliono dire davvero tanto. La PresseE l’ex terzino svizzero, è sempre stato uno di questi. Tuttavia, a causa di unparticolarmente forte, alcunise la sono presa con lui. Ma il pubblico bianconero, alla luce di quanto accaduto, si è dimostrato come al solito ineccepibile. Il “todocampista” di ogni 11 titolare, durante la sua carriera si è sempre contraddistinto ...

Virgilio Sport

... mentre gli elvetici erano in vantaggio 2 - 1,fu protagonista di una trattenuta su ... Per la cronaca, anche Vlahovic ha mimato ildel silenzio dopo la rete, oltre ad essersi stretto ...... mentre gli elvetici erano in vantaggio 2 - 1,fu protagonista di una trattenuta su ... Per la cronaca, anche Vlahovic ha mimato ildel silenzio dopo la rete, oltre ad essersi stretto ... Mondiali, Svizzera batte Serbia e va agli ottavi. Gesto plateale di Vlahovic La Svizzera accede agli ottavi di finale dopo una vivace e pirotecnica partita contro la Serbia. Ecco i fatti più salienti del match del girone G dei Mondiali in Qatar ...