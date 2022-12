Il killer di Fidene ha studiato ogni mossa | ha chiesto una Glock calibro 45 che conosceva bene

(Di lunedì 12 dicembre 2022) “Haespressamente una45 che aveva già operato in passato al poligono di tiro. Quindi un’arma che ben sapeva utilizzare”. È una delle testimonianze raccolte dagli inquirenti che hanno fermato Claudio Campiti. Il 57enne che ieri ha ucciso tre donne e ferito altre tre persone a colpi di pistola durante la riunione del consorzio Valleverde. In un gazebo nel quartierea Roma. Questo era avvenuto alle 8,55. Ma successivamente si è accertato che nella stessa mattinata Campiti “non si è visto sulla linea di tiro”., ilhauna45 Il, viene detto ancora, “sa usare benissimo le armi. Come si desume dal diploma di idoneità al maneggio delle armi, ...

Avrebbe continuato a sparare ancora il, Claudio Campiti ex assicuratore di 57 anni, se non si fosse bloccata l'arma e non fosse ...(Al posto giusto) preso a noleggio di via Monte Giberto a...Nel giorno successivo alla "mattanza" di via Monte Giberto, nel quartiere, ci si chiede se ci fossero segnali da interpretare per poter evitare l'uccisione a sangue freddo di tre donne. La ...L’intervento del consigliere Silvio Paganini ha dato agli altri consorziali l’opportunità di lanciarsi addosso al killer e di disarmarlo, in attesa dei carabinieri. «Sarà durato un minuto, per me è st ...I carabinieri indagano sul poligono di Tor di Quinto dove Claudio Campiti ha preso la pistola usata nella strage di Fidene ...