(Di lunedì 12 dicembre 2022)stati tirati fuori dalle acque gelide di un, in condizioni disperate. Portati d'urgenza inlottano per la vita, dopo aver subito un arresto cardiaco a causa delle ...

leggo.it

frattempo si continua a cercarelago alla ricerca di altri eventuali dispersi.Mister Aldo Clementi e ragazziad Avezzano 3 - 1 , ma restano comunque al secondo posto ... E' assedio rossoblufinale: Kerjota sbatte su Coco, stesso discorso per Mancini e D'Errico. Ci ... Cadono nel lago mentre giocano: quattro bambini gravi in ospedale. «Altri due forse sono morti» Quattro bambini sono stati tirati fuori dalle acque gelide di un lago, in condizioni disperate. Portati d'urgenza in ospedale lottano per la vita, dopo aver subito un arresto cardiaco a ...Secondo una ricerca del Codacons, la ragione principale dei diverbi nei palazzi sono gli odori di cibo e i rumori molesti. I casi finiti in tragedia, dalla ...