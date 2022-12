Al via la stagione della prosa Panigada | «Teatri in crisi | ma il Donizetti esplode»

Il Fatto Quotidiano

L'influenza è arrivata e colpisce soprattutto i bambini (ma niente panico) Lainfluenzale ... Nel caso dei bambini, le soluzioni sono due : il vaccino classico somministrato per...È mancato il testa - a - testa sull'intera, certo non sono mancate le emozioni nel mondiale che la Formula 1 ha celebrato con il ...la FOM è stato di numeri costantemente in crescita e di "... Cortina, il Fashion Weekend dà il via alla stagione invernale: siamo stati all’evento Valentino ad… Giovedì 15 dicembre si apre la stagione 2022 2023 del Teatro Verdi di Busseto con Gioele Dix che porta in scena con Valentina Cardinali il suo nuovo lavoro La corsa dietro il vento: spettacolo tra iro ...Dusan Vlahoivc. L’attaccante serbo, pubalgia che già lo aveva rallentato in tutta la prima parte di stagione. Il solo gol alla Svizzera nell’ultima sfida aveva fatto ben sperare dal punto di… Leggi ...