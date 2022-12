Tennis | Serie A1 2022 | TC Sinalunga Siena campione d’Italia | sconfitto 4-1 il CT Palermo

(Di domenica 11 dicembre 2022) IlClub. Risultato notevole per i toscani, neopromossi inA1 ma capaci di mettere le mani sullo scudetto già al primo anno.per 4-1 il Circolosui campi in cemento indoor del Training Center del Circolo Stampa Sporting di Torino. Sfida subito in discesa per il TC, trascinato da Marcello Serafini. Quest’ultimo, nel match tra numeri 3, ha battuto per 6-3 2-6 6-4 Gabriele Piraino. Omar Giacalone ha subito ristabilito la parità, liquidando con un doppio 6-4 Luca Vanni. A ridare il vantaggio aci ha pensato Matteo Gigante, bravo a prevalere sull’esperto Salvatore Caruso per 7-6(5) 6-3. Amaro per il CT ...

Sabato 10 dicembre è stata la volta dell'ultimo impegno agonistico, la finale del campionato diA, sconfitta a Torino con il suo TC Parioli. Dà così l'addio alMartina Di Giuseppe, ...IlClub Viserba cede in casa per 2 - 0 il match di ritorno dei play - out di A2 al Ct Albinea e ... Al Ct Albinea bastava dunque un solo punto per garantirsi la permanenza inA2 ed è ...Con 22 giocatori ancora presenti in Qatar, sotto contratto in otto dei suoi club, la Liga è il campionato nazionale più rappresentato ...Spesso nel tennis femminile non conta solo il saper comportarsi all'interno del campo da gioco. Capita che le tenniste si fanno notare per quel che accade fuori e iniziano a guadagnare mediante sponso ...