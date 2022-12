Tennis | la crescita esponenziale di Taylor Fritz | un top-10 da temere nel 2023

(Di domenica 11 dicembre 2022) Una maturazione lenta ma inesorabile.ha chiuso la sua stagione agonistica con qualcosa di significativo, specialmente per il suo conto in banca. La vittoria nella Finale della Diriyah Cup (torneo di esibizione) contro il russo Daniil Medvedev, ha permesso al californiano di aggiudicarsi un bel premio in denaro di un milione di dollari. Un riconoscimento gradito, ma c’è anche qualcosa di più, ovvero la consapevolezza di essere cresciuto nel 2022. Una stagione che l’ha proiettato in top-10 (n.9 del ranking) e in cui i titoli vinti sono stati tre e di qualità: a marzo c’è stato il successo nel Masters1000 di Indian Wells, a giugno la vittoria sull’erba di Eastbourne e a ottobre il sigillo nell’ATP500 di Tokyo. In sostanza, lo statunitense ha fatto vedere un’ottima costanza di rendimento nel corso dell’annata, permettendogli di partecipare ...

