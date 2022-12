Southgate difende Kane | «Senza di lui non saremmo qui»

TUTTO mercato WEB

I ragazzi dipercepiscono le difficoltà dell'avversario e ne approfittano: Kane spara ... L'Inghilterra sicon ordine e cerca di ripartire in velocità, come avviene al 12' quando Foden ...I ragazzi dipercepiscono le difficoltà dell'avversario e ne approfittano: Kane spara ... L'Inghilterra sicon ordine e cerca di ripartire in velocità, come avviene al 12' quando Foden ... Southgate difende Kane dopo l'errore dal dischetto: "Non saremmo arrivati fin qui senza Harry" "Vinciamo e perdiamo come squadra, abbiamo preso un paio di gol e sprecato qualche occasione. Non saremmo qui ora se non fosse stato per Kane".L'Inghilterra di Southgate si è ripresa alla grande dalle ultime delusioni all'Europeo e in Nations League. Il ct inglese ...