Sci alpino | Lucas Braathen | “Sono davvero felice | ora voglio vincere ancora”

Leggi su oasport

(Di domenica 11 dicembre 2022) Una tradizione che prosegue. Il norvegeseha conquistato il successo nella prima gara di slalom della stagione di Coppa del mondo di scimaschile in Val d’Isere (Francia), prevalendo in maniera netta nel confronto con l”austriaco Manuel Feller e lo svizzero Loic Meillard. Per lo scandinavo si tratta della terza vittoria nel massimo circuito internazionale in carriera e del sesto podio. Un atleta decisamente qualitativo, che a 22 anni ha fatto vedere cose eccellenti tra i pali snodati. Dal punto di vista statistico da notare il fatto che con il successo dila Norvegia sia arrivata a cinque vittorie consecutive in slalom. Un risultato che sarebbe potuto essere migliore se il n.1 norvegese, Henrik Kristoffersen, non avesse sbagliato nella seconda manche, terminando sesto. Era infatti alla ...