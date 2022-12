Agenzia ANSA

la notte scorsa a Firenze, dopo l'1, un uomo che rincasava, un immigrato pakistano, e che è stato preso ada altri quattro stranieri. E' successo in piazza della Costituzione nei ...Mentre stava rincasando, è stato aggredito ada alcuni malviventi che gli hanno preso soldi e cellulare. Il fatto è successo dopo l'una di notte di domenica 11 dicembre a Firenze, in piazza della Costituzione. Vittima un 45enne di ... Rapinato a bastonate a Firenze mentre rincasa, ferito in ps - Toscana La misura estrema: la sospensione del servizio negli ospedali più piccoli dell’Asl Centro. Pescia e Santa Maria Nuova a Firenze i primi della lista. La Regione: "Cercheremo di scongiurarlo" ...Mentre stava rincasando, è stato aggredito a bastonate da alcuni malviventi che gli hanno preso ... attualmente al lavoro per scoprire gli autori della rapina. Il 45enne ha detto di esser stato ...