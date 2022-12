LIVE Sci di fondo | staffetta mista Beitostølen 2022 in DIRETTA | Norvegia 1 e 2 e Svezia 1 davanti nell’ultima frazione Italia a un minuto

(Di domenica 11 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.48: Al km 17.51 e, a 4?1, a 15? Finlandia 1, a 32? Francia, a 58? Germania, Finlandia 2, a 1’11”e Canada 13.46: Al km 16.22 e, a 3?1, a 7? Finlandia 1, a 24? Francia, a 50? Finlandia 2, a 55? Germania, a 1’05”e Canada 13.45: Si rialzano i due di testa, Halfvarsson e Kruger, dietro c’è Iversen che cerca di agganciarsi e Maki che in volata potrebbe dire la sua. Per l’c’è Graz 13.43: All’ultimo cambio2 e, a 7?1, a 14? Finlandia 1, ...

LA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE 11.50 Si chiude qui la prima manche dello slalom del Sestriere. In vetta Petra Vlhova con il tempo di 58.51 davanti a Wendy Holdener a 24 centesimi e Mikaela Shiffrin a ...11.06: Non cambia la classifica con le ultime discese. Si chiude la prima manche con Kristoffersen in testa e con quattro italiani qualificati,. Non tutto è andato per il meglio ma si è visto un buon ...Ecco gli appuntamenti sportivi che non puoi perdere, dalla Coppa del Mondo di Sci Alpino alle partite di Natale in NBA.La diretta testuale dello slalom femminile di Sestriere, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino ...