La strage di Roma | chi è Claudio Campiti Il post premonitore sul blog | Al buio si spara meglio

(Di domenica 11 dicembre 2022) Cinquantasette anni, originario di Ladispoli. Si chiamal'autore dellatoria seguita alla lite condominiale avvenuta stamattina ain via Monte Gilberto, zona colle Salario. Dalle...

Poliziamoderna.it

Era già stato denunciato per minacce, nei post esasperazione e risentimento. Il sindaco: viveva sotto la soglia minima. Nell'account Fb simboli ...... "soldatini" con le fattezze di Hitler e Mussolini, assieme a decine di foto di quelle che sembrano gite domenicali a, a Villa Adriana di Tivoli tra gli altri. E' quanto si vede sul profilo ... Presentato a Roma il Film “I ragazzi delle scorte” Era già stato denunciato per minacce, nei post esasperazione e risentimento. Il sindaco: viveva sotto la soglia minima. Nell'account Fb simboli nazifascisti ...Un uomo 57enne ha aperto il fuoco questa mattina in un bar a Roma. Una lite nel condominio sarebbe all'origine della strage.