Festival di Berlino 2023 | Kristen Stewart è la Presidente di Giuria

Leggi su velvetmag

(Di domenica 11 dicembre 2022) Saràa rivestire l’incarico didinella prossima edizione delInternazionale del Cinema di. Il nome dell’interprete statunitense è stato recentemente ufficializzato, a distanza di mesi dalla sua prima nomination al Premio Oscar.si è ufficialmente “redenta”, a distanza di anni dalla saga di Twilight. Nonostante le critiche che il ruolo dell’adolescente Bella Swan le ha comportato, l’attrice statunitense non ha mai smesso di lavorare su sé stessa. Nel corso degli ultimi anni, ha lavorato con diversi maestri del grande schermo: da Woody Allen in Café Society a David Cronenberg con Crimes of the Future, passando per Olivier Assays in Personal Shopper e Sils Maria. Quest’ultimo, inoltre, ...