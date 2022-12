Auto in fuga dai carabinieri si schianta ad Alessandria | morti quattro giovani

(Di domenica 11 dicembre 2022) AGI - È stato arrestato il giovane di 22 anni che guidava l'che si èta la scorsa notte alla periferia didopo essere fuggita a un controllo dei. Nell'impatto sonoragazzi residenti in zona: Lorenzo Pantuosco, 23 anni, Lorenzo Vancheri, 21 anni, Vincenzo Parisi, 21 anni, e Denise Maspi, 15 anni. Altri tre, tra cui il conducente ventiduenne, sono rimasti feriti e uno di loro si trova in gravi condizioni. Il 22enne arrestato è accusato di omicidio stradale e sarà sottoposto a esami per verificare se avesse assunto droghe o alcolici. La ricostruzione Secondo una prima ricostruzione, l', una Peugeot 807 su cui viaggiavano in sette, sarebbe stata notata da una pattuglia dei ...

Poco dopo, però, all'altezza del passaggio a livello per Cantalupo, forse a causa della nebbia e dell'asfalto viscido, l'auto si è schiantata contro la barriera del passaggio a livello.