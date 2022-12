Alessandria | l’auto non si ferma all’alt dei carabinieri e va fuori strada | 4 ragazzi morti e 3 feriti

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 11 dicembre 2022) Ennesima stragele del sabato sera: un’auto è uscita diquesta notte, lungo la provinciale 244, alla periferia di, con 4– Lorenzo Pantuosco (nella foto) di 23 anni, Lorenzo Vancheri e Vincenzo Parisi di 21, Denise Maspi (nella foto) di 15 – e quattro. Il conducente, 22 anni, e è ricoverato in ospedale in condizioni gravi, ma potrebbe essere arrestato per omicidiole. Si tratta di verificare se fosse alla guida sotto l’effetto di alcol e/o sostanze stupefacenti. Formalmente, l’adozione del provvedimento a suo carico avverrà in base all’evoluzione del quadro clinico. LEGGI ANCHE Natasha e Luana, su Instagram l'ultimo selfie poco prima dalla stragele di Perugia Francesco, Jessy, Kate e gli altri: dietro chi li ha ...