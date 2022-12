Wolff | «Alla Ferrari ti elevano e ti affondano con grande brutalità E se sei italiano è peggio»

(Di sabato 10 dicembre 2022) Totonon ha vissuto la sua stagione più feliceguida della Mercedes. Dopo otto anni in cui ha vinto praticamente tutto, ha dovuto subire un anno quasi in bianco, con l’unica tregua arrivata dal trionfo di George Russell in Brasile. Tuttavia, la posizione dinon è mai stata in discussione come è avvenuto con quella del suo collega, Mattia Binotto.ha partecipato all’ultimo podcast ufficiale della Formula 1 e per quasi un’ora ha risposto a domande di ogni genere. Tra queste, anche domande sull’ex team principal della, Binotto. «È chiaro che essere il team manager dellacomporta una pressione enorme ed è importante avere una buona contratto per l’uscita. L’inevitabile è successo, ma ha sopportato più di quanto ...

... dove il team tedesco ha palesato non poche difficoltà nelle prime gare salvo poi riprendersi e avvicinarsiconcorrenza. Una situazione di difficoltà che, come sottolineato da Toto, doveva ...Il 53enne ingegnere è giuntodecisione di voler lasciare la Scuderia a causa dello scarso ... hanno espresso il desiderio di vedere sul muretto rosso Toto, attuale team principal della ...In casa Mercedes si discute del contratto del pilota in scadenza nel 2023 ma le intenzioni sembrano chiare soprattutto da parte della scuderia, come conferma il Team Principal.Toto Wolff in Ferrari come team principal al posto di Mattia Binotto è una delle ipotesi che mai sono circolate, in queste settimane molto delicate a Maranello. Il motivo è presto detto: un addio del ...