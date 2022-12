Trema l' Eurocamera | in casa di Kaili sacchi di banconote Il Pd | Vada via

Leggi su iltempo

(Di sabato 10 dicembre 2022)diindell'eurodeputata socialista greca Eva. È l'ultimo tassello di un'inchiesta che sta scuotendo il Parlamento europeo e che ha portato all'arresto della stessa, colta in flagrante e quindi non protetta dall'immunità parlamentare. L'indagine ha portato all'arresto a Bruxelles con l'accusa di corruzione e riciclaggio l'ex eurodeputato dei Socialisti e democratici, Antonio Panzeri, mentre in Italia i carabinieri sono riusciti a fermare la moglie e la figlia, in esecuzione di un mandato di arresto europeo disposto dalle autorità belghe. Secondo gli inquirenti, l'ex europarlamentare ha usato "metodi ingegnosi e spesso scorretti per raggiungere i suoi scopi". L'indagato "è sospettato di essere intervenuto politicamente con i membri del Parlamento europeo per il Qatar e ...