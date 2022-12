Sonia Bruganelli svela quanto guadagna al GF Vip 7

Leggi su tutto.tv

(Di sabato 10 dicembre 2022)è una delle due opinioniste del Grande Fratello Vip 7, insieme a Orietta Berti. Mala donna per lavorare al programma tv condotto da Alfonso Signorini? Sui social, una pagina Instagram hato il presunto cachet di, una cifra da urlo. Peccato che laabbia deciso di rispondere direttamente a questa notizia smentendo tutto e dicendo la sua. Scopriamone di più. GF Vip 7,to il cachet da urlo di: ma è tutto vero? Secondo questa pagina presente su Instagram,percepirebbe un cachet per ogni puntata in cui è presente in studio. La cifra corrisponderebbe alla bellezza di 12 mila euro per puntata. ...