Rinnovo Dominguez | Saputo a Bologna per parlare con l’argentino

(Di sabato 10 dicembre 2022)sta facendo vedere tutte le sue qualità in questi mesi ale quest’anno sembra davvero aver trovato la dimensione giustasta facendo vedere tutte le sue qualità in questi mesi ale quest’anno sembra davvero aver trovato la dimensione giusta. In città è attesto l’arrivo di Joey. Il presidente avrà modo di pensare ad alcuni situazioni eanche con il centrocampista per il. L’idea dei rossoblù è quella di allungare l’accordo fino al 2025. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

e la trattativa per il ...Saputo incontrerà ...Domani, sarà festa al Dall’Ara, con il pranzo organizzato in Terrazza Bernarndini per celebrare le festività in arrivo, ma non solo. Tra oggi e domani infatti ci sarà spazio per parlare di strategia i ...Serve una adeguata proposta economica per Dominguez, ma anche Sabbag dovrà capire i parametri di azione del Bologna. No alla punizione in caso di mancato rinnovo ...