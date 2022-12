Pensioni | il nuovo documento da inviare ad INPS per non perderle | pubblicata scadenza

(Di sabato 10 dicembre 2022) Oggi il tema più caldo è proprio quello delle. Questo tema è molteplice perchè mentre si discute molto delleda cambiare nel 2023, grossi problemi arrivano anche per leche già vengono percepite da chi oggi è a riposo. L’richiedere una nuova documentazione senza la quale la pensione può essere addirittura persa e vediamo cosa succede. L’ultimamente ha scoperto numeroseerogate irregolarmente. Non sono mancatetroppo alte grazie a documentazioni contraffatte così comeerogate proprio a chi non aveva diritto. Pensione(I Love Trading)Dunque oggi l’vuole vederci chiaro e chiede una documentazione aggiuntiva, tutto questo mentre le nuove ...

Il Sole 24 ORE

Quello delleè certamente uno di questi e puntualmente in questo periodo gli argomenti in ... Tim, siglato ilaccordo sul lavoro agile, sedi chiuse il venerdì La decisione riguarda circa ......sottoscritto dai gruppi parlamentari di maggioranza è volto all'istituzione di unwelfare ... Superbonus eMolti emendamenti ripropongono il tema della proroga del superbonus al 110% . Il ... Pensioni: Opzione donna e rivalutazioni sotto la lente nell’incontro governo-sindacati Salta il bonus cultura ai 18enni, sì a un fondo per le librerie. L’opposizione: una marcia indietro. Bonomi critico sul Fisco ...Forza Italia spinge per un ulteriore aumento delle pensioni minime, da 574 euro alla soglia psicologica dei 600, ma la Lega frena. Dubbi legati alle risorse a disposizione: qualora non ...