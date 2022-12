Pensioni 2023 | la mancata rivalutazione pesa come una tassa | nodo assegni con il contributivo

Se tutti coloro che potranno aderire al nuovo sistema lo faranno, le maggioriin pagamento a fine anno saranno oltre 56.400 nel, circa 40.800 nel 2024 e poco meno di 6.400 nel 2025. Gli ...minime a 600 euro, ma solo per gli over 75. Pos, il tetto scende a 30 euro Gli aumenti in manovra Dal primo gennaio(se sul punto la legge di bilancio non subirà modifiche rispetto allo ...Pensioni, in tempi di inflazione a due cifre, la rivalutazione solo parziale pesa come una nuova tassa. È tranchant il giudizio che l'Ufficio parlamentare di bilancio dà della ...Nel governo qualche tensione si registra sul fronte interno alla maggioranza, con Forza Italia che continua a chiedere l'innalzamento delle ...