Pagare col bancomat? Scatta la super-tassa da 10000 euro | ecco come

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 10 dicembre 2022) L'economista, ora deputato del Pd, Carlo Cottarelli ieri ha voluto replicare alla provocazione di Matteo Salvini dicendosi «fiero» di essere uno di quei «rompiballe» che vuoleil caffè col. Il problema, al di là di chi rompe o meno, è che l'abitudine non è gratis. Non lo è per chi paga, che deve versare alla banca il canone della carta, e non lo è sicuramente per chi incassa, che deve restituire al circuito dei pagamenti elettronici una parte del fatturato. Con la differenza che il primo può scegliere e il secondo no. Dopo 10 anni dall'introduzione del Pos obbligatorio da parte di Mario Monti, periodo nel quale nessuno, neanche tra gli ex premier del partito di Cottarelli, ha avuto da ridire, Mario Draghi ha infatti introdotto, a partire dallo scorso giugno, una sanzione (di 30aumentata del 4% del valore della ...