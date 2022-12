Inghilterra-Francia 1-2 | le reazioni dei giornali inglesi | “It’s not coming home” | “Harry Pain”

(Di sabato 10 dicembre 2022) La sconfitta per 2-1 contro laha infranto i sogni di gloria dell’, costretta a salutare ai quarti di finale i Mondiali di Qatar 2022. Emblematiche ledei, costretti a commentare l’ennesima delusione per la Nazionale dei Tre Leoni. “” scrive il Sun, giocando sul cognome di Kane, autore dell’errore decisivo dagli 11 metri che ha condannato la squadra di Southgate. “Over and out” (“passo e chiudo”) titola invece il Daily Mail, altrettanto amareggiato per l’eliminazione. Il Times parla di “un’altra eliminazione crudele“, mentre il Daily Star si affida ad un emblematico “not“. SportFace.

