In vista della gara contro il Napoli | Lukaku torna ad allenarsi in gruppo

(Di sabato 10 dicembre 2022) Romelu,attaccante dell'Inter, inildel 4 gennaio,èto a Milano in anticipo,ecco quanto fa sapere la Gazzetta dello Sport "Il belga ha deciso di anticipare il ritorno a Milano dopo qualche giorno di vacanza per cercare di dimenticare le delusioni del Mondiale. Oggi l'attaccante tornerà adad Appiano, ma non lo farà da solo come succedeva prima dell'avventura in Qatar. L'attaccante tornerà a lavorare con ilperché ha smaltito completamente l'infortunio ed ora ha solo bisogno di mettere benzina nel serbatoio per arrivare pronto ad inizio 2023".

FantaMaster

